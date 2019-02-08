Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü daha adli kontrol şartıyla salıverildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun
merkezli soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü daha adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve "mahrem imam" oldukları öne sürülen 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları iddiasıyla Samsun, Malatya
, Ağrı
, İzmir
, Amasya
, Tekirdağ
, Iğdır
, Hakkari
ve Trabzon
'da gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u daha önce adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: AA
Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı
New York Knicks Takımı, FETÖ'cü Enes Kanter ile Yollarını Ayırdı
Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü