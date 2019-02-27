Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

48 dakika önce

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'ye Yönelik
Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu şüpheliler O.B, H.G, K.V, T.G. ve S.C. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:51 Kaynak: AA

Sivas, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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