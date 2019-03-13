Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Yunus T, Mustafa T. ve Ahmet B.T'nin savcılıkta ifadesi alındı.



Şüphelilerden, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in emir astsubayı, emekli astsubay Yunus T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olan, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan Mustafa T. ile kapatılan askeri okul öğrencisi Ahmet B.T. de adli kontrol şartıyla salıverildi.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen astsubay ve kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, iki gün önce Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Çorum ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 9'u gözaltına alınmıştı.

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