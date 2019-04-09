Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu

Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu

1 saat önce

Amasya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu, System.String[]
Amasya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay ve astsubaylardan oluşan 2'si meslekten ihraç edilmiş 6 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir, Konya, Tokat ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:18 Kaynak: AA
Amasya, Güncel
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