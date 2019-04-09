Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu
1 saat önce
Amasya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Amasya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay ve astsubaylardan oluşan 2'si meslekten ihraç edilmiş 6 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:18 Kaynak: AA
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir, Konya, Tokat ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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