Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu
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FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

18 dakika önce

Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu, System.String[]
Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 18'inin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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