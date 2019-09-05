Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

3 saat önce

Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu, System.String[]

Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık arandıkları tespit edilen 16'sı muvazzaf asker, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi
Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum Erdoğan'ın "Nerede şimdi?" dediği Abdüllatif Şener, son görüntüsüyle olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:25:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]