Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu (2)

Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu (2)

1 saat önce

Samsun merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan Harp Okulunun öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler iki gün önce gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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