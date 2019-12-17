FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı

6 saat önce

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 24 gözaltı, System.String[]

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında sabit/kontörlü/ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemi ile mahrem ağabeyler tarafından aranan TSK mensupları tespit edildi. Yapılan çalışma kapsamında 24 kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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