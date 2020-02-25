FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Trabzon merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Trabzon merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda, örgütte ankesörlü telefon kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen 2'si mahrem imam 11 kişinin yakalanmasına yönelik Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli İstanbul, İzmir, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevde olan öğretmen 2 mahrem imam, astsubaylıktan istifa ederek Trabzon Büyükşehir Belediyesinde zabıta olarak görev yapan zanlı ve aktif görevdeki aralarında astsubay ve uzman çavuşun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında biri teğmen 3 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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