FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 3 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aktif görevde 5 astsubay ve Kara Harp Okulundan ilişiği kesilen 4 eski askeri okul öğrencisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Merzifon, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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