Fetö'ye Yönelik Büyük Bir Operasyon Daha Hazırlıyoruz"
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduklarını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Onları kazıyıp atmadıkça, bazıları acıyorlar, ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek, bütün bu anlayışı gördükten sonra hala orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
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