Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik Büyük Bir Operasyon Daha Hazırlıyoruz"

Fetö'ye Yönelik Büyük Bir Operasyon Daha Hazırlıyoruz"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduklarını söyledi.

Fetö'ye Yönelik Büyük Bir Operasyon Daha Hazırlıyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduklarını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Onları kazıyıp atmadıkça, bazıları acıyorlar, ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek, bütün bu anlayışı gördükten sonra hala orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi Bakan Pekcan Duyurdu! Vatandaşı Soyan Fırsatçılara 2 Milyon TL'nin Üzerinde Ceza Kesildi

Bakan Soylu'dan Yürüyüş Hazırlığındaki HDP'lilere Gözdağı: Sizi Yürüten Adam Değildir Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 14:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik Büyük Bir Operasyon Daha Hazırlıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]