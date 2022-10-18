Son dakika haber: Kırıkkale'de FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kırıkkale'de FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

18.10.2022 17:10
Son dakika haber: Kırıkkale'de FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

Son dakika haberler: FETÖ silahlı terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu çerçevesinde, Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 şüphelinin evinde yapılan aramada, yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve avro ele geçirildi.

FETÖ silahlı terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu çerçevesinde, Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 şüphelinin evinde yapılan aramada, yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve avro ele geçirildi.

Kırıkkale'de, FETÖ silahlı terör örgütünün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, T.Ç., M.A.P. ve A.I. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve avro ele geçirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırıkkale'de FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

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