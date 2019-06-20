FETÖ'ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
2 saat önce
FETÖ'ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
FETÖ'ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
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