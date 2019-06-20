Son Dakika Haberleri: FETÖ'ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
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FETÖ'ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

2 saat önce

FETÖ'ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

FETÖ'ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..., System.String[]
FETÖ'ye yönelik Genelkurmay çatı davasında 16 sanık 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
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