İZMİR-FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon başlatıldı (2) - Son Dakika

OPERASYONLAR 49 İLDE EŞ ZAMANLI BAŞLATILDI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 49 ilde gece yarısından itibaren eş zamanlı başlatılan operasyonların, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar 16 büyük operasyon gerçekleştirildiği bildirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda polis teşkilatında aktif görev yapan şüpheliler de tespit edildi. Gece yarısı başlatılan operasyonda da 14'ü aktif görevde olduğu belirlenen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilmişti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,