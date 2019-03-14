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Fetö'yle Mücadele Bahanesiyle Suç Örgütü Kurma İddiası Davası

1 saat önce

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele bahanesiyle "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı.

Fetö'yle Mücadele Bahanesiyle Suç Örgütü Kurma İddiası Davası, System.String[]
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele bahanesiyle "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Çokyaşa, Ercan Mırıkoğlu, Mehmet Güngör ile tutuksuz yargılanan 10 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Ali Çokyaşa, hakkındaki iddiaların hayal ürünü olduğunu savundu.

Gazeteci olduğunu ifade eden Çokyaşa, "2011 yılından beri FETÖ ile mücadele ettim. Bugüne kadar haram yemedim. Bir örgüt varsa bizi buraya getirenler örgüttür." savunmasını yaptı.


Tutuklu sanık Ercan Mırıkoğlu da iftiraya uğradığını öne sürerek, "Devlet içinde devlet kuranlarla mücadele ettik. Suçsuzum. Hakkımda iftira atılıyor." dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.


Olayın geçmişi


Isparta'da kendilerini FETÖ/PDY örgütüyle mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, kurdukları yayın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla suç örgütü kuran ve yönetenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında, "silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, yardım etme, görevi kötüye kullanma, yağmaya teşebbüs, iftira, dolandırıcılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve ele geçirme" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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