Son Dakika Haberleri: Fetö'yü Terör Örgütü İlan Etti

Fetö'yü Terör Örgütü İlan Etti

1 saat önce

Pakistan Yüksek Mahkemesi, İçişleri Bakanlığına FETÖ'nün "terör örgütü" ilan edilmesi talimatını verdi.

Fetö'yü Terör Örgütü İlan Etti, System.String[]
Pakistan Yüksek Mahkemesi, İçişleri Bakanlığına FETÖ'nün "terör örgütü" ilan edilmesi talimatını verdi. Saqip Nisar başkanlığında toplanan Pakistan Yüksek Mahkemesi, 15 sayfalık FETÖ kararı yayınladı. Mahkeme, FETÖ'nün Pakistan kolu olan Pak-Türk Uluslararası Eğitim Vakfını (PTICEF) terör örgütü ilan etti. İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunan mahkeme, örgütün "terör örgütü" olarak ilan edilmesi talimatını verdi. Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki 28 FETÖ okulunun da Maarif Vakfı'na devredilmesine hükmetti.

FETÖ'YE BAĞLI ŞİRKETLER FESHEDİLDİ

"Pakistan hükümetinin, Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) terör örgütü olarak ilan etme konusunda, Türkiye hükümetine karşı uluslararası yükümlülüğü olduğundan şüphemiz yok" denilen kararda aynı zamanda PTICEF'e bağlı 42 şirketin feshedilmesini ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundaki sicil kayıtlarından çıkartılması talimatı verildi.

İSİM DEĞİŞTİRME TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Ayrıca mahkeme kararında, PTICEF'in gerçek faaliyetlerini gizlemek için yaptığı isim değiştirme talebinin reddedildiği ve şirketin var olmasına kesinlikle izin verilmediği belirtildi. Mahkeme ayrıca, İçişleri Bakanlığına PTICEF'in çalışabilirlik belgesinin iptal edilmesi talebinde bulundu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

Pakistan, Güncel
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