FETÖ yurduydu, KOM'un yeni binası oldu - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, FETÖ bağlantısı nedeniyle mühürlenen ve Milli Emlak'a devredilen Muğla'nın Menteşe ilçesindeki yurt binası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak hizmet verecek.

Karamehmet Mahallesi içindeki Menteşe evlerinin bulunduğu bölgede yer alan ve birkaç ay önce açıldığı öğrenilen hizmet binasını, Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile protokol üyeleri ziyaret etti. Vali Civelek'in yaptığı konuşmanın ardından dua edilerek resmen hizmete başlayan binada protokol üyeleri inceleme yaptı.

(Mustafa Altar Zeyhan/İHA)