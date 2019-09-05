FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ö.İ, V.E, İ.N.H, S.S ve A.E.B emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Ersin Turan - Rıdvan Bostancı/İHA)