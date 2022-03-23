FETÖ zanlıları Mersin Limanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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FETÖ zanlıları Mersin Limanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

23.03.2022 10:41

- FETÖ zanlıları Mersin Limanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ zanlısı ile birlikte, şüphelileri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2...

- FETÖ zanlıları Mersin Limanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ zanlısı ile birlikte, şüphelileri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ zanlısı, Mersin Limanı'ndan İtalya'ya kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Limanı içerisinde kırmızı hat olarak anılan bölgede, konteynır kapılarını açmaya çalışan S.G. ve F.Ç. adlı iki kişi, liman görevliler tarafından yakalandı. Yapılan çalışmada şüphelileri alana tır dorsesinde gizlice girmesini sağlayan tır şoförü Z.C.'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kamu görevinden ihraç edilen S.G. ve F.Ç.'nin, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve gemiyle İtalya'ya kaçmayı planladıkları belirlendi.

Devam eden çalışmada, örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden ve şüphelileri Gaziantep'ten Mersin'e getirerek burada tır şoförüne teslim ettiği anlaşılan H.E., Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bu kişinin irtibatlı olduğu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında hizmetli olarak çalışan E.Ç. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ev hapsi ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, İtalya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ zanlıları Mersin Limanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


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