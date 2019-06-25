FETÖ zanlısı Eskişehir'de yakalandı
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin açılan soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla aranan A.N.E. yakalandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin açılan soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla aranan A.N.E. yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik açılan soruşturma kapsamında aranan ve FETÖ üyesi olduğu iddia edilen emekli albay A.N.E'yi Eskişehir'de bulunan bir ikamette yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardınan soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a gönderileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
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