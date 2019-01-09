Son Dakika Haberleri: Fetö Zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı Adliyede

Fetö Zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı Adliyede

57 dakika önce

Ankesörlü telefon ve sabit hatlardan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı adliyeye sevk edildi.

Fetö Zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı Adliyede, System.String[]
Ankesörlü telefon ve sabit hatlardan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan binbaşı H.İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün binbaşı H.İ.K'yi gözaltına almıştı.

"Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında değerlendirilerek, şüphelinin ev ve çalıştığı yerde arama yapılmıştı.

Hakkında örgütle bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyan bulunduğu öne sürülen şüphelinin, Gaziantep Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:16 Kaynak: AA

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