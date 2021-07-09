Aranan Fetö zanlısı kadın Edremit'te yakalandı - Son Dakika

Aranan Fetö zanlısı kadın Edremit'te yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesiekipleri, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" hakkında yakalama kararı bulunan kadını takip sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre TEM ekipleri, Tülay B. isimli kadının özel araç ile Edremit'e geldiği yönündeki tespit üzerine takibe geçti. İzmir Çanakkale karayolu Vakıflar zeytincilik önünde başlayan takipte araç ilçe otogarı önünde durduruldu. Araç içinde yapılan kontrolde 'aranıyor' kaydı bulunan Tülay B. kadın yakalandı. Adı geçen kişin hakkında gerekli tahkikat evrakı düzenlendikten sonra Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.