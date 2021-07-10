FETÖ zanlısı kadın Edremit'te yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" hakkında yakalama kararı bulunan kadını takip sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre TEM ekipleri, Tülay B. isimli kadının özel araç ile Edremit'e geldiği yönündeki tespit üzerine takibe geçti. İzmir Çanakkale karayolunda başlayan takipte araç ilçe otogarı önünde durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 'aranıyor' kaydı bulunan Tülay B. (46) adlı kadın yakalandı. Adı geçen kişinin, hakkında gerekli tahkikat evrakı düzenlendikten sonra Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR