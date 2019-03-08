Son Dakika Haberleri: Fetö Zanlısı Kadından 'Zafer İşareti'

Fetö Zanlısı Kadından 'Zafer İşareti'

1 saat önce

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Fetö Zanlısı Kadından 'Zafer İşareti', System.String[]
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülmek üzere olan bir kadın zanlının kameralara 'zafer işareti' yapması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda 8 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyetten polis otobüsüne bindirilen zanlılardan biri kameralara 'zafer işareti' yapması dikkat çekti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:32 Kaynak: İHA

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