Fetö Zanlısı Kadından 'Zafer İşareti'
1 saat önce
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülmek üzere olan bir kadın zanlının kameralara 'zafer işareti' yapması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda 8 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyetten polis otobüsüne bindirilen zanlılardan biri kameralara 'zafer işareti' yapması dikkat çekti. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:32 Kaynak: İHA
Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı
Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi
Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü