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Son Dakika 3. Sayfa FETÖ zanlısı valinin cezası arttırıldı

FETÖ zanlısı valinin cezası arttırıldı

52 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamaları tamamlandı.

FETÖ zanlısı valinin cezası arttırıldı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamaları tamamlandı. Mahkeme heyeti, 10 sanığın yeniden tutuklanmasına karar verirken, daha önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Harput'un cezası 8 yıl 9 aya çıktı.


Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından konferans salonunda görülen duruşmaya eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu sanıklar katıldı. Kimlik tespiti ve ifadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, daha önce 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Harput'un cezasını 8 yıl 9 aya çıkarttı. Harput'un adli kontrol şartı devam ederken, 10 iş adamı hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayrıca daha önce finanstan daha önce bütün sanıklar beraat etmişti. Mahkeme heyeti, bu davada bazı sanıklara finanstan ceza verdi. - BURSA

Şahabettin Harput, Harput, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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