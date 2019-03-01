Fetö Zanlısının Fuhuş Pazarlığı İddianamede

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişi öncesi Polatlı ve Karaman, sonrasında ise Aksaray'da "ilçe ve il imamı" olan, 2018'de Mersin'de yakalanan Süleyman D. hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişi öncesi Polatlı ve Karaman, sonrasında ise Aksaray'da "ilçe ve il imamı" olan, 2018'de Mersin'de yakalanan Süleyman D. hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Kardeşine ait sahte kimlikle yakalanan ve telefon görüşmeleri polis tarafından takibe alınan zanlının, hakkında yakalama kararı bulunduğu dönemde fuhuş için 2 kadınla görüştüğü tespit edildi.



Karaman Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanığın örgüt içerisinde Kasım 2015'e kadar Polatlı ilçe imamlığı, ardından Karaman il imamlığı, darbe girişiminden sonra ise Aksaray il imamlığı görevini üstlendiği bilgisi paylaşıldı.



Zanlının sıradan bir örgüt üyesi olmadığı, hiyerarşi içerisinde "yöneticilik" sıfatı bulunduğu vurgulanan iddianamede, "ABD'nin Pensilvanya eyaletine giderek, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüşebilecek ölçekte örgüt yöneticisi olup, örgütü temsil yeteneğine sahiptir." değerlendirmesi yapıldı.



İddianamede, hakkında 17 Kasım 2016'da yakalama kararı çıkarılan ancak Karaman'daki evinde bulunamayan zanlının, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla Mersin'de 24 Ocak 2018'de kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandığı belirtildi.



Zanlının, Mersin'de adına kayıtlı olmayan telefon hattıyla bir takım kişilerle irtibat kurduğunu belirleyen polis ekiplerinin, bu şahısların ifadelerine başvurduğu anlatıldı.



İddianamede, zanlının telefon ve yüz yüze görüşerek fuhuş için pazarlık yaptığı kadınların ifadelerine de yer verildi.



"Bizim parasız adamla işimiz olmaz"



Örgütün, Polatlı ilçesindeki yapılanmasına ilişkin ifadesine başvurulan Yasin A, Süleyman D'nin ilçe imamı olduğunu kaydetti.



Yasin A, Süleyman D. hakkında şu bilgileri verdi:



"Süleyman hoca mütevelli toplantısına katılmıştı. Burada 'Bize gazete, dergi abonesi, kurban bağışı, öşür verecek adam bulun. Ayrıca sohbete davet ettiğiniz esnafa bakın, varlıklı olanları seçin. Bizim parasız adamla işimiz olmaz, parasız adam fazla günaha giremez. İçki içemez, kumar oynayamaz, karı kız ayağına gidemez. Parası olan adamın bunları yapma olasılığı yüksek. Paralı adamları seçelim ki onları günahtan kurtaralım' dedi."



Soruşturma kapsamında ifade veren Doğan Ç. de 2012'de ABD'ye düzenlenen geziye Süleyman D. ile katıldığını, Pensilvanya'da Gülen ile görüştüklerini itiraf etti.



İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısı ise değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



"Zanlının yaşam tarzı, hareketleri, davranış ve tepkileri, örgütün yapısı ve tarzını yansıtacak özellik ve öneme sahiptir. FETÖ/PDY yıllarca kendisini dini öğretilerle hareket eden bir cemaat gibi gösterip, kitleleri din, ahlak ve maneviyat söylemleriyle etkileyen, bu yolla kendine mensup kazandıran, örgüt elebaşını insan üstü manevi bir varlık olarak kabul eden bir örgüttür. Örgüt elebaşı ile görüşebilecek derecede yüksek konuma sahip olan, insanları dini içerikli söylemlerle sevap, günah, haram, helal kavramlarıyla örgüt çatısı altına çeken şüphelinin tespit edilen, ahlaka, dini hükümlere, örf ve töreye aykırı bu eylemiyle aslında yöneticisi olduğu örgütün gerçek karakterini de açığa vurduğu, örgütün aslında dine saygılı değil, dini kullanan yapısını açıkça sergilediği anlaşılmıştır."

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