FETOB 27. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) kuruluşunun 27. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 27 yıl önce kurulan birliğin, sektörün sorunlarıyla yakından ilgilendiği kaydedildi.

Birliğin turizm sektöründe, otel işletmecilerinin bir çatı altında toplanmasını sağlamak, sorunlara çözüm bulmak amacı taşıdığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Sektörün, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlamak, bölge tanıtımlarında birlikte yol almak, sektörün ve yöneticinin sorunlarına çözüm aramak amacıyla 26 Kasım 1993'te kurulan FETOB bugün 27. yıl dönümünü kutluyor. Bizlerle yol alan tüm üye işletmelerimize ve tüm turizm paydaşlarımıza teşekkür ederiz."