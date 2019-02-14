Son Dakika Haberleri: Fetöpdy Soruşturması Kapsamında 6 Kişi Tutuklandı

Fetöpdy Soruşturması Kapsamında 6 Kişi Tutuklandı

38 dakika önce

ADIYAMAN'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fetöpdy Soruşturması Kapsamında 6 Kişi Tutuklandı, System.String[]
ADIYAMAN'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara merkezli 76 ilde başlatılan FETÖPDY soruşturması kapsamında, Adıyaman'da 14'ü komiser yardımcısı, 2'si sivil olmak üzere 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 sivil ile 1'i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 6 şüpheli tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 5 kişinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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