Fettah Can Mersin'de Konser Verdi

MERSİN'de konser veren Fettah Can, şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

MERSİN'de konser veren Fettah Can, şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olarak geldiği kentte gelen ünlü sanatçı Fettah Can, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı'nda konser verdi. Ünlü sanatçıyı dinlemek isteyen Mersinliler, soğuk havaya rağmen konserden saatler önce alanı doldurdu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve performansı ile izleyicilerden tam not alan sanatçı, kendisine büyük ilgi gösteren Mersinlilere teşekkür etti.



