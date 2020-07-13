Fettah Can: Nüfusta ismimiz yanlış yazılı - Son Dakika

Fettah Can: Nüfusta ismimiz yanlış yazılı

Ercan Saatçi'nin sunuculuğunu üstlendiği ve konuklarını evinde ağırladığı programda Can, nüfusta adının yanlış yazılı olduğunu söyledi: "Bursa'daki nüfus müdürü ailemizden çoğu kişinin adını yanlış yazmış.

Ercan Saatçi'nin sunuculuğunu üstlendiği ve konuklarını evinde ağırladığı programda Can, nüfusta adının yanlış yazılı olduğunu söyledi:


" Bursa'daki nüfus müdürü ailemizden çoğu kişinin adını yanlış yazmış. Annemin adı Fahriye'dir ama kütükte Feriye yazıyor. Babamın ismi Necati, Necat yazıyor. Benim de Fettah değil, Fetah olarak. Bunu değiştirmek için de dava açmam gerekiyor." Şarkıcı, ayrıca isminin anlamının kapılarını açan ve karmaşıklıkları çözen olduğunu söyledi ve ekledi: "İsmimin karşılığını taşıyor muyum bilmiyorum ama karmaşık bir durum olduğunda çözen bir halim var."

Ercan Saatçi, Bursa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:50 

Son Dakika Magazin Fettah Can: Nüfusta ismimiz yanlış yazılı - Son Dakika Magazin
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