Son Dakika Haberleri: Fettah Tamince hakkında kanun yararına bozma istemi
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Fettah Tamince hakkında kanun yararına bozma istemi

30 dakika önce

Adalet Bakanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Fettah Tamince hakkında Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kanun yararına bozulmasını istedi.

Fettah Tamince hakkında kanun yararına bozma istemi, System.String[]

Adalet Bakanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Fettah Tamince hakkında Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kanun yararına bozulmasını istedi.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma suçlarından şüpheliler, Fettah Tamince, Ahmet Sözgen, Hilmi Ünal, Hüseyin Acarlıoğlu, Ömer Gür, Ramazan Yükseloğlu, Saim Yuva, Ufuk Cömertoğlu, Zeki Taşçı, Gaye Vakfı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi yetkilileri hakkında 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı.

Buna yapılan itiraz üzerine, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdığı belirtilen yazıda, aynı hakimliğin 5 Eylül 2018'de, 14 Ağustos 2018'de verdiği kendi kararını kaldırdığı aktarıldı.

Yazıda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) kanun yararına bozmayı düzenleyen 309. maddesi gereğince, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin her iki kararının da bozulması talep edildi.

Bakanlığın yazısında, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018'de soruşturmanın genişletilmesi kararı vererek savcılıkça ilgili eksiklikler giderildikten sonra şüpheliler hakkında bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden doğrudan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın ortadan kaldırılmasında isabet görülmediği kaydedildi.

Yazıda, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018'de verdiği kararının kesin nitelikte olmasına ve bu kararın ancak Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozma yoluyla Yargıtayca ortadan kaldırılabileceği düşünülmeden 5 Eylül 2018'de verdiği ek karar ile ilk kararını kaldırmasının usul ve yasaya aykırı görüldüğü bildirildi.

Fettah Tamince, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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