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Fetullah Gülen'e mehdi diyen eski hakime ağırlaştırılmış müebbet

27 dakika önce

Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullah Gülen'e mehdi diyen eski hakime ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]
Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz'ün karar duruşması görüldü. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Karagöz ve avukatı katıldı.

Duruşmada sanık İlhan Karagöz savunmasını yaparak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Karagöz'ün 'Anayasayı ihlal' suçunu işlediğini sabit bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmadaki olumsuz tutum ve davranışları ve olay nedeniyle pişmanlık duymamasının aleyhine olduğunu belirterek takdiri indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından ayrı ayrı dava açılmışsa da 'Anayasayı ihlal' suçundan ceza verildiğinden ayrı ayrı karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, adli emanete alınan 1 ABD Doları, not kağıtları ve bilgisayar çıktı dokümanının da adli emanette saklanmasına hükmetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:49 Kaynak: İHA
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