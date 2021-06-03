Fetullah Gülen'in avukatı Şeker'e 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Adnan Şeker'e 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kamuoyunda 'Casus avukat' olarak bilinen Adnan Şeker'in yargılandığı davanın karar duruşması bugün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından yargılanan avukat Adnan Şeker, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Şeker, beraatını talep etti.

Örgüt adına UYAP üzerinden soruşturma bilgilerini rüşvet karşılığı sızdırdığı iddiasıyla yargılanan Şeker, bir önceki duruşmasında hakkındaki suçlamaya yönelik olarak, yapılan tüm bu işlemleri mesleki işler olarak değerlendirmişti.

Sanık avukatı tarafından Şeker'in Malatya'daki yargılandığı davanın da birleştirilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti sanığa söz hakkı verdi. 33 aydır avukat olarak tutuklu kaldığını söyleyen Şeker, yargılamanın artık son bulmasını istedi.

Sanık ve sanık avukatının son beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti sanık Şeker'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. - ANKARA