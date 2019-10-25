Son Dakika Haberleri: Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen kimlik kontrolü yapılırken gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen kimlik kontrolü yapılırken gözaltına alındı

Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen kimlik kontrolü yapılırken gözaltına alındı

51 dakika önce

Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen bekçilerin kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Zeynep Gülen, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranıyordu.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan incelemede, sahte kimlik gösteren kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüpheli Zeynep Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi.

Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Zeynep Gülen "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen kimlik kontrolü yapılırken gözaltına alındı
Yenimahalle, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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