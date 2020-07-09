Fetullah Gülen'in yeğenine örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası - Son Dakika

Fetullah Gülen'in yeğenine örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası

BEYKOZ'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

BEYKOZ'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Zeynep Gülen'e "örgüte yardım" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Zeynep Gülen avukatıyla katıldı. Duruşma savcısı daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Zeynep Gülen, suçlamaları kabul etmedi.

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt

"SOYADIMDAN KORKTUĞUM İÇİN BAŞKA KİMLİK KULLANDIM"

Gülen, "Böyle bir suç örgütünün varlığını kabul ediyorum. Ancak ben bu örgütün içinde veya dışında yer almadım. Benim bunlarla bağım sadece soyadımdan kaynaklanmaktadır. Talimatla bu bankaya para yatırmadım.  Ben bunların üniversite ve derneklerine gitmedim. Aykırı bir tip olduğum için teklif dahi etmediler. Soyadımdan korktuğum için başka bir kimlik kullandım" dedi.  Mahkeme kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Zeynep Gülen hakkında örgüte yardım" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Zeynep Gülen'in Beykoz'da 24 Ekim 2019 günü polisin yaptığı rutin kontrolde "Zeynep Setenay Özcan" adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte nüfus cüzdanıyla yakalandığı belirtiliyordu. Şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisini "Neşe Ateş" olarak beyan ettiği belirtilen Gülen'in daha sonra Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği kaydediliyordu. Sanık Zeynep Gülen'in Bank Asya hesap hareketlerinin incelemesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının ardından 19 Ağustos 2014 tarihinde Bank Asya'da ilk defa hesap açtırarak 75 bin TL yatırdığı vurgulanmıştı. Sanık Gülen'in ifadesinde atılı iddiaları kabul etmediği, "Bu kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığını, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştüklerini, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya hesap açtırarak para yatırdığını, ailesiyle görüşmediğini" söylediğine yer veriliyordu. İddianamede, sanık Zeynep Gülen hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

SAVCI MÜTALAASINDA ÖRGÜTE YARDIM SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

31 Mart'ta görülen duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıklamıştı. Duruşma savcısı, sanığın örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya 75 bin TL para yatırması nedeniyle "Örgüte yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Ancak mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar vermisti.


Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fetullah Gülen'in yeğenine örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 23:52 Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un müebbet hapis cezasına itirazı reddedildi
15:37
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 18:15:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fetullah Gülen'in yeğenine örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]