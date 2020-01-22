Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz... - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz...

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz..., System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 131 sanığa 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezası verilmesine karar verdi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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