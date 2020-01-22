Son Dakika › 3. Sayfa › Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz... - Son Dakika
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz...
6 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 131 sanığa 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezası verilmesine karar verdi. - ANKARA
Son Dakika Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı Demirci ustasının yaptığı 4 kiloluk 'Zülfikar' kılıcını gazeteciler tutmakta zorlandı FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem