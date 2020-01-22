Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz... - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 131 sanığa 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezası verilmesine karar verdi. - ANKARA