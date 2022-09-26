Savcı, sanık Karataş'ın, eylemlerinin çeşitliliği ve yoğunluğu nazara alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın üzerine kayıtlı telefon hattında ByLock tespit edildiğini, ayrıca çok sayıda operasyonel hat kullandığını belirten savcı, sanığın örgüt içinde "Salih" kod adını kullandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Karataş, Maliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa 10 yıl hapis - Son Dakika

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