Fetullahçı Terör Örgütü'ne (Fetö) Yönelik Soruşturma Kapsamında Azerbaycan'da Yakalanarak...
16 dakika önce
IHAAW164132-ASA/04-01-2019- Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
IHAAW164132-ASA/04-01-2019
- Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 04.01.2019 16: 41: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:47 Kaynak: İHA
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