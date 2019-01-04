Son Dakika Haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'ne (Fetö) Yönelik Soruşturma Kapsamında Azerbaycan'da Yakalanarak...

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (Fetö) Yönelik Soruşturma Kapsamında Azerbaycan'da Yakalanarak...

16 dakika önce

IHAAW164132-ASA/04-01-2019- Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (Fetö) Yönelik Soruşturma Kapsamında Azerbaycan'da Yakalanarak..., System.String[]
IHAAW164132-ASA/04-01-2019

- Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 04.01.2019 16: 41: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

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