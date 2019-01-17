Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişimi Sırasında Dönemin Başbakan...
1 saat önce
IHAAW183745-ASA/17-01-2019- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonma planıyla ilgili 13 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.
IHAAW183745-ASA/17-01-2019
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonma planıyla ilgili 13 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bir sanığın da 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 17.01.2019 18: 37: 45 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu Formanın İçine Seni Beni Koy Daha Fazla Gol Atardık
21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı
Erdal Beşikçioğlu, 'Behzat Ç.' Davasını Kaybetti!
Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü