Son Dakika Haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişimi Sırasında Dönemin Başbakan...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişimi Sırasında Dönemin Başbakan...

1 saat önce

IHAAW183745-ASA/17-01-2019- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonma planıyla ilgili 13 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişimi Sırasında Dönemin Başbakan..., System.String[]
IHAAW183745-ASA/17-01-2019

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da arasında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonma planıyla ilgili 13 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bir sanığın da 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 17.01.2019 18: 37: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

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