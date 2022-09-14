"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davada karar aşamasına gelindi - Son Dakika
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"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davada karar aşamasına gelindi

14.09.2022 18:00
"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davada karar aşamasına gelindi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde sıkıyönetim komutanı olmayı beklerken, "yakalanan ilk darbeci", dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu 16 sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde sıkıyönetim komutanı olmayı beklerken, "yakalanan ilk darbeci", dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu 16 sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen kararın Yargıtay tarafından usulen bozulmasının ardından sanıkların, istinaf mahkemesinde yeniden yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması tamamlandı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanıklar ile yakınları, avukatları ve Cumhurbaşkanlığı vekili avukatlar katıldı.

Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı vekili avukat Rıfat Bakan ise sanıkların gerçekleri gizlediğini ve doğru beyanlarda bulunmadığı görüşünü savundu.

Sanıkların masum olmadıklarına dair delil ve tanık beyanlarına işaret eden Bakan, bunlara bakıldığında olayın tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığını dile getirerek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 8 sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, karar duruşması için 31 Ekim'e gün verdi.

İlk derece mahkemesi ve istinaf kararları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Yurdakul Akkuş'un yakalanması ve çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkması teşebbüsün seyri değişmiş, belgelere göre operasyonlar hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sözde sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Akkuş, 11 Temmuz 2018'deki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 16 Ocak 2020'de, yargılamayı ve verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Akkuş ve diğer sanıklara yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı gerekçesi ve usulen bazı diğer gerekçelerle bozmuştu.

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Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davada karar aşamasına gelindi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: "Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davada karar aşamasına gelindi - Son Dakika
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