FETÖ'nün darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

15.09.2022 09:08
FETÖ'nün darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'i tutuklu, 138 askerin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'i tutuklu, 138 askerin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 5 tutuklu sanık, 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 9 sanığın "anayasayı ihlale yardım" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya el konulmasına yardım" suçlarından 24 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapislerini istedi.

Savcı, 20 sanık hakkında üzerlerine atılı suçlara karşın, "yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması" nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri anlaşıldığından haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Sanıklardan 33'ünün "anayasayı ihlale yardım" suçundan 22'şer yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapislerini talep eden savcı, sanıklardan 5'inin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Savcı, 71 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerini isterken, bu sanıkların bazılarının sıkıyönetim ilan edildiğini duyduklarına dair bir delilin bulunmadığı, amirleri konumundaki kişilerin darbe faaliyeti kapsamında verdikleri emirlerini yerine getirmek istemediklerini gösterir telkinlerde bulunmaları ve haklarında örgütsel bir bağlantı olduğuna dair bir tespitin olmaması gerekçe gösterildi.

Tüm sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep ederken, tutuklu sanıklar ayrıca tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 14 Kasım'a ertelerken, tahliye ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 630 sayfalık iddianamede Ömer Yüksek "mağdur", Karayolları Genel Müdürlüğü, darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan tümamiral Mesut Özel, Hakan Kıyan, İhsan Canpulat, Muhammed Murat Hacımustafaoğulları, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Ömer Sefa Hacımustafaoğulları ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise müştekiler Hakan Kıyan ve İhsan Canpulat'a yönelik eylemleri nedeniyle "mala zarar vermek" suçundan 8'er aydan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", 12 sanık hakkında "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanık hakkında FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", 4 sanık hakkında "kamu malına zarar verme" ve 2 sanık hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

Haklarında sonradan dava açılan ve dosyaları ana davayla birleştirilen 12 sanığın da benzer suçlardan hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün darbe girişime ilişkin 138 askerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

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