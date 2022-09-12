"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
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"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

12.09.2022 18:46
"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Bursa'da sözde sıkıyönetim komutanı olmayı beklerken, "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu 16 sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Bursa'da sözde sıkıyönetim komutanı olmayı beklerken, "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu 16 sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen kararın Yargıtay tarafından usulen bozulmasının ardından, sanıkların istinaf mahkemesinde yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve avukatları ile Cumhurbaşkanlığı vekili avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ali G. ise Bitlis Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, iddia makamından esas hakkındaki mütalaasını istedi.

Sanıklara daha önce tebliğ edilen mütalaasını yineleyen iddia makamı, Yurdakul Akkuş'un "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, sanıklar Ali Çiğci, Erkan Demirtemel, Ertuğrul Yüksel, Hakan Kutkan, İbrahim Çetin, Kemal Şendur, Ayhan Şen, Murat Yıldırım, Mustafa Ekici, Yılmaz Gündüz ve Bilal Dişbudak'ın da "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etmek" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Hacı Hüseyin Çelenk ve Duran Demir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Ali Bülbül ve Ali Yasal'ın ise berattine karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı Yurdakul Akkuş, yargılama boyunca, işlemediği bir suçu nasıl işlemediğini anlatmaya çalıştığını ifade ederek savunma yaptı.

15 Temmuz gecesi Bursa'da herhangi bir olay yaşanmadığını belirten Akkuş, raporlar, polis tutanakları ve alınan ifadelerin bunu ortaya koyduğunu söyledi.

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda darbe toplantısı yaptığı iddiasına değinen Akkuş, "Ben o süre zarfında, o telefon trafiğinde nasıl toplantı yapabilirim? O sırada inanın emri dahi okumamıştım, son satırlarına bakmıştım." diye konuştu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Akkuş, beraattini istedi.

Cumhurbaşkanlığı vekili avukatlar Rıfat Bakan ve Hasan Ali Yılmaz da 15 Temmuz darbe girişiminde Bursa iline yansıyan ve davanın konusunu oluşturan eylemlerle, esasa ilişkin iddia, itiraz ve kanaatlerini dilekçe şeklinde mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

İlk derece mahkemesi ve istinaf kararları

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili ilk gözaltına alınan isim olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Yurdakul Akkuş'un 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınmasıyla teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre operasyonlar hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sözde sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Akkuş, 11 Temmuz 2018'deki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 16 Ocak 2020'de, yargılamayı ve verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Akkuş ve diğer sanıklara yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı gerekçesi ve usulen bazı diğer gerekçelerle bozmuştu.

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Kaynak: AA

Bursa, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
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