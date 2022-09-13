"Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı dava sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Bursa'da sözde sıkıyönetim komutanı olmayı beklerken, "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu 16 sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen kararın Yargıtay tarafından usulen bozulmasının ardından, sanıkların istinaf mahkemesinde yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanıklar ile yakınları, avukatları ve Cumhurbaşkanlığı vekili avukatlar katıldı.

Sanıkların, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları istendi.

Tutuklu sanık Ayhan Şen, hakkındaki suçlamanın sürekli değiştirildiğini ileri sürdü, beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Kemal Şendur da 15 Temmuz gecesi Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına gidilmemesi gerektiğinin kendilerine iletilmediğini savundu.

Osmangazi'de toplantı yapıldığı ve Akkuş'a moral motivasyon desteği sağladığı iddiasının doğru olmadığı beyanında bulunan Şendur, "Yurdakul Akkuş gözaltına alınırken binada değildim. O süreci görmedim. Bu gerekçe tamamen asılsızdır." dedi.

Sanık Erkan Demirtemel de hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

İlk derece mahkemesi ve istinaf kararları

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili ilk gözaltına alınan isim olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Yurdakul Akkuş'un 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınmasıyla teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre operasyonlar hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sözde sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Akkuş, 11 Temmuz 2018'deki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 16 Ocak 2020'de, yargılamayı ve verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Akkuş ve diğer sanıklara yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı gerekçesi ve usulen bazı diğer gerekçelerle bozmuştu.