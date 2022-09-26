FETÖ'nün "mezun sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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FETÖ'nün "mezun sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası verildi

26.09.2022 16:08
FETÖ'nün "mezun sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara mezun sorumlusu" İsa Gündüz, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Ankara mezun sorumlusu" İsa Gündüz, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Gündüz tutuklu bulunduğu Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Mütalaada, sanık Gündüz'ün, uzun yıllar FETÖ yapılanmasında yer aldığı, örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettiği, son olarak "Ankara mezun sorumlusu" konumuna getirildiği ifade edildi.

Esas hakkındaki mütalaada, polislik, subaylık ve zabıt katipliği sınavları için mezuniyet aşamasına gelen örgüt üyesi öğrencilerle mülakat yaptığı belirtilen sanığın, birden fazla kod isim kullandığı da kaydedildi.

Sanığın, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'da çok sayıda hesap açarak para yatırdığı da aktarıldı.

Gündüz'ün aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu, yazışmalarında, kendisinin yanı sıra ailesine ait özel bilgilere yer verdiği ifade edilen mütalaada, buna rağmen sanığın bu programı kullandığını inkar ettiğine işaret edildi.

Örgütsel faaliyetlerini ortaya koyan çok sayıda tanık beyanı da bulunduğu bildirilen sanığın, bu kapsamda 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddiaları reddetti

Savunma için söz alan sanık İsa Gündüz, mütalaadaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü.

Tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespit tutanağının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ileri süren Gündüz, suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanık avukatının da beyanını alan mahkeme, ardından kararını açıkladı. Buna göre, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılan sanık Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'mezun sorumlusu'na 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün "mezun sorumlusu"na 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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