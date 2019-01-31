Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) Azerbaycan Sorumlularından Olduğu Belirtilen İbrahim E.,...
1 saat önce
IHAAW180330-ASA/31-01-2019- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan sorumlularından olduğu belirtilen İbrahim E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
IHAAW180330-ASA/31-01-2019
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan sorumlularından olduğu belirtilen İbrahim E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 31.01.2019 18: 03: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:10 Kaynak: İHA
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