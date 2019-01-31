Son Dakika Haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) Azerbaycan Sorumlularından Olduğu Belirtilen İbrahim E.,...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) Azerbaycan Sorumlularından Olduğu Belirtilen İbrahim E.,...

1 saat önce

IHAAW180330-ASA/31-01-2019- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan sorumlularından olduğu belirtilen İbrahim E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) Azerbaycan Sorumlularından Olduğu Belirtilen İbrahim E.,..., System.String[]
IHAAW180330-ASA/31-01-2019

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan sorumlularından olduğu belirtilen İbrahim E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 31.01.2019 18: 03: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

Azerbaycan, 3. Sayfa
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