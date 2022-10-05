İstinaf, 132 sanıklı KKK darbe girişimi davası kararlarını hukuka uygun buldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahında yaşanan olaylara ilişkin aralarında 4 eski generalin de bulunduğu 132 sanıklı dava dosyası istinaftan geçti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Aralık 2020'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince tamamlandı.

Kararda, ilk derece mahkemesinin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu ifade edilen kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerin ise yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi.

Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddedildiği aktarılan kararda, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet ve beraat hükümlerinin yerinde olduğu vurgulandı.

Kararla birlikte tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmedilerek temyiz incelemesi için dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

Hüküm

İlk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen dava, 30 Aralık 2020'de karara bağlandı.

Buna göre eski KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü Albay Mutlu Serkan Vurdem ile Albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı suçtan eski Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar ile eski Kara Kuvvetleri Plan ve Harekat Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu farklı rütbeden 80 sanığa "müebbet hapis" cezası verilirken, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla 22 sanık da 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırıldı.

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Tuğgeneral Erhan Caha, bu davada iki kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüsten" 34 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 69 yıl hapis cezası aldı.

Caha gibi başka dosyalarda daha önce hüküm giyen Fikret Yağmur Yavuz "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 ay, Gökhan Akdağ ise 5 yıl hapse mahkum edildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Halit Şimşek 7 yıl 6 ay, Erman Arısoy ve Mustafa Kundakçı 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

"Anayasal düzeni ihlale teşebbüs"ten beraat alan sanıklar Fehmi Atuk, Turgay Kurt ve Ahmet Aktaş'ın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan dosyaları ayrıldı.

Sanıklar Altuğ Kayışoğlu, Ümit Ağaçlı, Süleyman Kaya, Ahmet Erdoğan, Abdullah Ballı, Bahir Bayrak, Ökkeş Yavaş, Ferdi Çakıl ve Süleyman İmece de bütün suçlamalardan beraat etti.