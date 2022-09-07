FETÖ'nün hakim ve savcıları "futbolda şike" kumpasından da yargılanacak - Son Dakika
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FETÖ'nün hakim ve savcıları "futbolda şike" kumpasından da yargılanacak

07.09.2022 11:36
FETÖ'nün hakim ve savcıları "futbolda şike" kumpasından da yargılanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle hakkında son soruşturmanın açılmasına kararı verilen 38 eski savcı ve hakimin, Yargıtay 11. Ceza Dairesinde yargılanmasına 26 Ekim'de başlanacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle hakkında son soruşturmanın açılmasına kararı verilen 38 eski savcı ve hakimin, Yargıtay 11. Ceza Dairesinde yargılanmasına 26 Ekim'de başlanacak.

Meslekten ihraç edilen ve FETÖ üyeliğinden yargılanan, örgütün diğer bazı kumpas davalarında da yer alan 38 eski hakim ve savcı, "Futbolda Şike" kumpası kapsamında hakim karşısına çıkacak.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 11. Ceza Dairesinde görülecek davaya, 26 Ekim'de başlanacak.

Aralarında firari eski savcı Zekeriya Öz, eski İstanbul Başsavcıvekili firari Cihan Kansız'ın da bulunduğu sanıklar, "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlarından, 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Firari Öz ve Kansız dışındaki diğer sanıklar şöyle:

"Aytekin Özanlı, Birol Bilen, Bülent Kınay, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Fikret Seçen, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüseyin Kaplan, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Karababa, Mehmet Uğurlu, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nalan Can, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Ömer Diken, Resul Çakır, Sedat Sami Haşıloğlu, Savaş Çelik, Seyfettin Mermerci, Vedat Dalda ve Yakup Hakan Günay."

Aziz Yıldırım ve Ekşioğlu müşteki

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve kulübün eski yöneticilerinden İlhan Yüksel Ekşioğlu davanın müştekileri arasında yer alıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, geniş taraftar kitlesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü ile dönemin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçtiği belirtilmiş, 3 Temmuz 2011'de, kamuoyunda "futbolda şike" olarak bilinen operasyon ile Aziz Yıldırım'ın tutukladığı, örgütün yargı yoluyla Fenerbahçe'yi ele geçirerek Yıldırım'ı tasfiye etmek istediği vurgulanmıştı.

İddianamede, firari eski savcı Zekeriya Öz ile diğer sanıkların, usulsüz dinleme kararları vererek, soruşturmayı genişletmeye çalıştıkları, uydurma gizli tanık beyanlarını soruşturma dosyası ile irtibatlandırarak kişilerin suçlu olduğu algısını yaratmaya çalıştıkları da anlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün hakim ve savcıları 'futbolda şike' kumpasından da yargılanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün hakim ve savcıları "futbolda şike" kumpasından da yargılanacak - Son Dakika
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