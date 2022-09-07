FETÖ'nün "jandarma mahrem imamı" olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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FETÖ'nün "jandarma mahrem imamı" olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

07.09.2022 12:32
FETÖ'nün "jandarma mahrem imamı" olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" olduğu öne sürülen Mehmet Sağlam'ın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" olduğu öne sürülen Mehmet Sağlam'ın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sağlam ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, gelen evrakı okuduktan sonra sanığa savunma yapması için söz verdi.

Sağlam, avukatının değiştiğini, yeni avukatıyla görüşme imkanı bulunmadığını belirterek, savunma için süre istedi.

Uzun süredir tutuklu olduğunu belirten Mehmet Sağlam, "Sağlık problemlerim ve ailevi durumumdan dolayı tutuksuz yargılanmak istiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Dosyada toplanacak delil de kalmamıştır. Adli kontrol şartıyla tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Sağlam, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanmıştı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamlarından olduğu belirtilen sanık Sağlam'ın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.???????

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MUĞLA'DA ARAÇTA BULUNAN WİFİ CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI MUĞLA'DA ARAÇTA BULUNAN WİFİ CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Kaynak: AA

Mehmet Sağlam, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'jandarma mahrem imamı' olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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