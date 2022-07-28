Orhan İnandı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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Orhan İnandı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

28.07.2022 12:14
Orhan İnandı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Bugün çıkarıldığı 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, İnandı, "Kolum 14 aydır kırık tedavi olmak istiyorum. Hapishanede tedavi olamıyorum. Tedavi olmak için tahliyemi istiyorum" dedi. Eski tanıkların dinlenilmesine karar veren heyet duruşmayı 8 Eylül tarihine erteledi. İnandı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. - ANKARA

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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi
Kaynak: İHA

Orhan İnandı, Orta Asya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orhan İnandı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhan İnandı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
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