Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı
7 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüğe ait görüntü Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:14 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüğe ait görüntü Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı. Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar'ın, karısı Gül Çakar'ı açık öğretim sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi.
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